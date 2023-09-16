Помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант розповів, що Україна отримала від США 3D-принтери промислового рівня, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером”, - повідомив посадовець під час виступу у Центрі за нову американську безпеку.

За його словами, йдеться про принтер розміром з вантажівку. На ньому українські військові можуть друкувати усі свої запчастини. Він зауважує, що поява цих принтерів «зовсім змінює справу», адже вони пришвидшують процес і відкривають нові можливості.

“Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах”, - зазначив ЛаПлант.

Помічник глави Пентагону також повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D запчастини. ЛаПланте натякнув, що вони не мали на це відповідних дозволів, але країни союзники допомогли Україні в цій ситуації.

“На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення”, - пожартував посадовець.

“То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних”, - наголосив ЛаПланте.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом до України прибудуть більше 10 танків Abrams. Точна кількість танків не повідомляється.