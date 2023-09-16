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За добу окупантів поменшало на українській землі на 350 осіб, – Генштаб ЗСУ

Також у окупантів, серед іншого, поменшало артилерійських систем на 16 одиниць. 

За добу окупантів поменшало на українській землі на 350 осіб, – Генштаб ЗСУ
Фото: тг-канал Стерненка

Генштаб ЗСУ повідомляє, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 271790 (+350) осіб / persons, 
  • танків / tanks ‒ 4616 (+4) од, 
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8824 (+10) од, 
  • артилерійських систем / artillery systems – 5988 (+16) од, 
  • РСЗВ / MLRS – 774 (+0) од, 
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 521 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 315 (+0) од, 
  • гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4738 (+24),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8525 (+33) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 891 (+2).

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаю повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Також українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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