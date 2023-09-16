За добу окупантів поменшало на українській землі на 350 осіб, – Генштаб ЗСУ

Також у окупантів, серед іншого, поменшало артилерійських систем на 16 одиниць.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 271790 (+350) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 4616 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8824 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 5988 (+16) од,

РСЗВ / MLRS – 774 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 521 (+0) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4738 (+24),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 8525 (+33) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 891 (+2).

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаю повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Також українські воїни утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.