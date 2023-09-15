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Росіяни за день 9 разів обстрілювали Сумщину

Внаслідок обстрілів мирне населення не постраждало.

Росіяни за день 9 разів обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 15 вересня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська, Краснопільська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 73 вибухи. 

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Зокрема, Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, унаслідок обстрілу сталася пожежа, в результаті якої було знищено два приватних житлових будинки та два сараї. Один житловий будинок частково пошкоджено.

Юнаківську громаду росіяни обстріляли з мінометів та танку.

По Хотінській громаді ударили з артилерї та РСЗВ.

Крім того, Краснопільську громаду обстріляли з артилерії, а Великописарівську - з АГС.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці 15 вересня росіяни шість разів обстрілювали з важкої артилерії Нікополь.

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