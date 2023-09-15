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Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються, - Зеленський

Якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати.

Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обмежувальні заходи проти нашого аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані. Важливо, щоб європейська єдність спрацювала із сусідами, щоб вони в час війни Україну підтримали. Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконуються. Ну а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський

“Провів сьогодні нове засідання Ставки. Перше й головне – фронт. Головком Залужний, командувачі – доповіді щодо ситуації на основних напрямках. Керівник ГУР Буданов – окрема доповідь. Міністр стратегпрому Камишін – змістовно про виробництво зброї й снарядів в Україні. Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві”, - зауважив президент.

Верховний головокомандувач повідомив, що є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку – наші воїни звільнили Андріївку. Наші активні дії тривають і в районах Кліщіївки, Курдюмівки.

Президент також напередодні Дня рятівника привітав колектив ДСНС України й подякував за сміливу та самовіддану роботу. 

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Провів зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Говорили про наближення справедливості для України й для всіх людей, які постраждали від російських злочинів війни. Відповідальність має бути чіткою, конкретною, цілком справедливою – саме такою, як виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна. Те, чого російський диктатор реально злякався. І тепер він старається не виїжджати за межі Росії, бо сила права – вона є, і вагома. І світ має всі можливості, щоб право таки подолало агресію бандитської сили”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна готується до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня. 

“Сьогодні українська єврейська громада разом з усіма іудеями світу святкує Рош га-Шана. Вітаю всіх, хто святкує, та бажаю, щоб наступний рік став мирним – нарешті мирним для всієї України, для всіх наших людей. Україна заслуговує на мир, бо робить усе для перемоги”, - підсумував президент.

Нагадаємо, наступного четверга, 21 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

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