"Українська бронетехніка" заявляє, що ДБР і Держаудитслужби можуть своїми діями зупинити виробництво техніки і боєприпасів

Такі дії ДБР, яка, за словами очільника компанії, фальсифікує справу проти УБ, стане прецедентом для атаки на весь військово-промисловий комплекс України.

Державне бюро розслідувань, керуючись висновком Держаудитслужби, хоче звинуватити "Українську бронетехніку" у завданні збитків держави через отримання компанією прибутку.

Про це під час пресконференції заявив гендиректор компанії " Владислав Бельбас, передає Цензор.НЕТ.

Бельбас зазначив, що такі дії ДБР, яка, за його словами, наразі фальсифікує справу проти компанії, стане прецедентом для атаки на весь військово-промисловий комплекс України. Це в результаті може призвести до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, постачання критично важливих 120-мм та 122-мм боєприпасів, снарядів та збільшення втрат на полі бою.

Як відомо, "Українська бронетехніка" виробляє колісні бронетранспортери "Варта" та "Новатор", міномети калібрів 120 мм та 82 мм та 60 мм, мінометні постріли 60 мм, а також бронезахист для самохідних гаубиць "Богдана" та ракетних комплексів "Нептун".

Очільник УБ заявив, що його підприємство не отримує фінансування на релокацію, будівництво та закупівлю обладнання. Тож усе доводиться фінансувати котами з прибутків.

"ДАСУ свідомо ігнорує Закон України "Про оборонні закупівлі" та постанову Кабміну №363 від 3 березня 2021. Законодавство України дозволяє постачальникам та виробникам мати прибуток та включати його до калькуляції. Дії Держаудитслужби мають ознаки диверсії проти військово-промислового комплексу та Сил оборони України", - наголосив Бельбас.

Він зазначив, що компанія, яку хочуть звинуватити у завданні збитків держави через отримання прибутку, сплатила з нього податки, а кошти вклала у виробництво зброї.

"Ми звертаємось до Президента із закликом не допустити знищення вітчизняного ВПК, блокування виробництва зброї та імпорту боєприпасів. Ми також направили офіційні листи до посольств наших союзників з інформування про ситуацію, що склалася. Діяльність ДАСУ та ДБР підриває героїчну боротьбу Сил оборони на фронті, ставить під загрозу життя тисяч українських військовослужбовців та наближає реванш Кремля, який, вочевидь, не маючи змоги перемогти на полі бою, спрямував свої зусилля на підрив країни та її здатності опиратися агресії зсередини через свою п'яту колону", - повідомив очільник "Української бронетехніки".

Нагадаємо, членкиня Громадської антикорупційної Ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що рішення про визнання прибутку постачальників Міністерства оборони збитками держави, може призвести до зриву постачань під час військового стану.

Нині Міністерство економіки видало роз’яснення, що постанова уряду 335 не змінювала порядок отримання прибутку в оборонних закупівлях під час воєнного стану, а отже претензії Держаудитслужби до підприємств є безпідставними.