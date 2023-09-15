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Укренерго готує на зиму резервні схеми живлення споживачів і запас обладнання

Компанія готується до майбутніх російських атак на цивільну інфраструктуру.

Укренерго готує на зиму резервні схеми живлення споживачів і запас обладнання
Фото: Пресслужба Укренерго

У ході підготовки до майбутнього опалювального сезону НЕК "Укренерго" готує резервні схеми живлення споживачів та запас обладнання для ремонтів.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Якщо брати сценарій без атак, ми розуміємо, яким чином покривати збільшене зимове споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв – повторення минулорічних атак ракетами і дронами проти енергосистеми. Тому готуємо резервні схеми живлення споживачів, запас матеріалів та обладнання, щоб швидко лагодити пошкоджені об'єкти", – сказав Кудрицький.

За його інформацією, станом на зараз компанія виконала понад 90% робіт, запланованих до опалювального сезону. Водночас продовжується робота над замовленням та доставкою в Україну обладнання, у першу чергу трансформаторів.

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Нагадаємо, сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, Україну очікує не менш складна зима, ніж була минулого року. Очільник уряду зазначив, що у розпорядженні української розвідки є вся інформація стосовного того, до чого готується ворог. Зокрема, вони будуть продовжувати терор цивільної інфраструктури.

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