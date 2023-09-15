Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
ГоловнаЕкономікаДержава

Європейські трейдери вже зберігають близько два млрд кубометрів газу в українських сховищах, - Галущенко

До зими цифра має сягнути трьох мільярдів кубометрів.

Європейські трейдери вже зберігають близько два млрд кубометрів газу в українських сховищах, - Галущенко
Герман Галущенко
Фото: mev.gov.ua

Європейські трейдери продовжують закачувати газ в українські підземні сховища. Наразі тут зберігається вже два мільярди кубометрів газу.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми маємо величезні перспективи. І це не тільки плани, це реальність. Станом на сьогодні європейські трейдери вже зберігають близько 2 млрд куб метрів газу в наших сховищах, і ми розраховуємо, що до початку зими цей обсяг буде збільшено до 3 млрд куб метрів", - сказав Галущенко.

Міністр додав, що загалом Україна готова надати іноземним компаніям для використання до 15 млрд кубометрів своїх ПСГ.

Глава Міненерго зазначив, що попри війну вдається також нарощувати потужності власного газовидобутку.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, минулого місяця у підземні газосховища було закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у межах підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies