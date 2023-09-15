Європейські трейдери вже зберігають близько два млрд кубометрів газу в українських сховищах, - Галущенко

Європейські трейдери продовжують закачувати газ в українські підземні сховища. Наразі тут зберігається вже два мільярди кубометрів газу.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми маємо величезні перспективи. І це не тільки плани, це реальність. Станом на сьогодні європейські трейдери вже зберігають близько 2 млрд куб метрів газу в наших сховищах, і ми розраховуємо, що до початку зими цей обсяг буде збільшено до 3 млрд куб метрів", - сказав Галущенко.

Міністр додав, що загалом Україна готова надати іноземним компаніям для використання до 15 млрд кубометрів своїх ПСГ.

Глава Міненерго зазначив, що попри війну вдається також нарощувати потужності власного газовидобутку.

Нагадаємо, минулого місяця у підземні газосховища було закачано близько 600 млн кубометрів газу європейських трейдерів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що у межах підготовки до опалювального сезону в українські підземні газосховища вже закачали 80% від необхідного обсягу газу.