Частину ПДФО заберуть у громад, щоб спрямувати його на виробництво боєприпасів і зброї, – Шмигаль

Громади самі по собі на таке виробництво не здатні.

Уряд хоче забрати "військовий" податок на дохід фізичних осіб у громад, аби спрямувати ці кошти на виробництво озброєння. Самостійно громади не можуть забезпечити це виробництво, наголосив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з журналістами.

Премʼєр заявив, що "під час війни торги неприпустимі". Він додав, що уряд відповідально підходить до формування бюджету.

"Ми розуміємо, що дрони мають бути ефективними... Маємо розвивати своє виробництво снарядів – іншого немає. Радянські закінчилися, трохи залишилось в Росії і Північній Кореї. Маємо розвивати свої виробничі потужності. Громади, при всій повазі, не можуть самі це робити. На їхніх рахунках щомісячно накопичуються мільйони", – сказав він.

Шмигаль не має сумнівів, що в виборі, що фінансувати: дрони чи, наприклад, бруківку, суспільство підтримає дрони та виробництво своєї техніки.

"Це неможливо децентралізовано зробити. В усьому світі армія фінансується державою. Централізовано. Я впевнений, що як Кабмін ми зробили все правильно, і президент впевнений. Ця впевненість – від суспільства", – сказав він.

Голова уряду запевнив, що жодна громада не буде мати бюджет менше, ніж в 2021 році.

"Якщо хтось буде бавитися в політику, я це розцінюватиму як зраду національних інтересів", – додав він.

Нагадаємо, уряд пропонує спрямувати податок, який сплачують військові та поліцейські у бюджети територіальних громад, у спеціальний фонд державного бюджету, а вільні залишки коштів місцевих бюджетів переспрямувати до державного.

Проти цього виступає низка мерів та Асоціація міст України. Якщо відповідний урядовий законопроєкт ухвалять, то в громадах поменшає на 120 млрд гривень.