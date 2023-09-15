За 8 місяців цього року Нафтогаз сплатив 61 млрд грн податків, – Чернишов

Із них 56,8 млрд грн – до держбюджету.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Ченишов повідомив, що Група Нафтогаз сплатила понад 61 млрд грн податків за 8 місяців цього року:

56,8 млрд грн - держбюджет, що становить 11,5% від загальних відрахувань бізнесу до державного бюджету

4,4 млрд - до місцевих бюджетів

“Ми щодня працюємо над збільшенням прибутку, щоб забезпечити ще більше відрахувань у державну казну”, - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, раніше голова НАК "Нафтогаз України" розповів про співпрацю з приватними видобувними компаніями. За чотири місяці Нафтогаз викупив на біржі понад 700 млн куб. газу приватних видобувників.