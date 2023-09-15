Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
ГоловнаЕкономікаДержава

За 8 місяців цього року Нафтогаз сплатив 61 млрд грн податків, – Чернишов

Із них 56,8 млрд грн – до держбюджету.

За 8 місяців цього року Нафтогаз сплатив 61 млрд грн податків, – Чернишов
очільник НАК Олексій Чернишов
Фото: naftogaz.com

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Ченишов повідомив, що Група Нафтогаз сплатила понад 61 млрд грн податків за 8 місяців цього року: 

  • 56,8 млрд грн - держбюджет, що становить 11,5% від загальних відрахувань бізнесу до державного бюджету
  • 4,4 млрд - до місцевих бюджетів

“Ми щодня працюємо над збільшенням прибутку, щоб забезпечити ще більше відрахувань у державну казну”, - повідомив Чернишов.

Нагадаємо, раніше голова НАК "Нафтогаз України" розповів про співпрацю з приватними видобувними компаніями. За чотири місяці Нафтогаз викупив на біржі понад 700 млн куб. газу приватних видобувників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies