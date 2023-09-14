У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
Скандал через пісні Цоя у Львові: Арестович через суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти нардепки Наталії Піпи
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна отримає від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів, – Мінфін

Кошти будуть витрачені на підтримку незахищених верств населення.

Україна отримає від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів, – Мінфін
Фото: ОПУ

У рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) державний бюджет отримає від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

"Кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування)", – йдеться в повідомленні.

Протокол переговорів щодо залучення гранту на 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів у рамках проєкту PEACE in Ukraine підписала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Завдяки проєкту Мінфін вже залучив грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро. З них 17,97 млрд доларів – гранти.

Найближчим часом очікується підписання угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1 086,5 млрд гривень від міжнародних партнерів.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в 2023 році вже надав 13,06 млрд доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США, які за 9 місяців 2023 року надали 8,5 млрд доларів грантових коштів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies