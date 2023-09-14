Україна отримає від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів, – Мінфін

Кошти будуть витрачені на підтримку незахищених верств населення.

У рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine) державний бюджет отримає від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

"Кошти буде спрямовано на підтримку незахищених верств населення, а також тих, хто працює на забезпечення виконання функцій держави та надання освітніх і медичних послуг (державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування)", – йдеться в повідомленні.

Протокол переговорів щодо залучення гранту на 1,25 млрд доларів від Сполучених Штатів у рамках проєкту PEACE in Ukraine підписала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Завдяки проєкту Мінфін вже залучив грантів та позик на загальну суму 19,5 млрд доларів та 1,44 млрд євро. З них 17,97 млрд доларів – гранти.

Найближчим часом очікується підписання угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) і Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та спрямування коштів до державного бюджету України.

Нагадаємо, станом на початок вересня до загального фонду державного бюджету надійшло 29,7 млрд доларів або 1 086,5 млрд гривень від міжнародних партнерів.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в 2023 році вже надав 13,06 млрд доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США, які за 9 місяців 2023 року надали 8,5 млрд доларів грантових коштів.