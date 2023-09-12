Міненерго заявило, що відключень світла з 1 жовтня не буде

Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб, а в денні години навіть спостерігається профіцит потужностей.

Міністерство енергетики заявило, що відключень світла з 1 жовтня в Україні не буде.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Раніше в медіа з'явилася інформація про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. Міненерго назвало її недостовірною.

"Наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів", - заявили в міністерстві.

За даними відомства, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. Тому відключення з 1 жовтня у будь-якому з регіонів України не планують.

Але ситуація може змінитися за умови обстрілів, зауважили в Міненерго.

Щоб відключення у регіонах були справедливі, оператори систем розподілу розробили і заздалегідь опублікували графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані лише у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання.

"На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається", - наголосили у Міненерго.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію. Наразі відремонтували сім енергоблоків АЕС, мають запрацювати 25 енергоблоків ТЕС, відремонтовано майже 80% обладнання теплоелектроцентралей. А відремонтовано і перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів ГЕС.

Раніше Молдова надала Україні партію гуманітарної допомоги для енергетичної сфери. Литва передала ще один потужний автотрансформатор, який може забезпечити живленням до 200 тис. домогосподарств.