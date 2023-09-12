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Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя

Україна добиватиметься компенсації збитків за порушення міжнародних норм торгівлі.

Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя
Фото: kmu.gov.ua

Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ), якщо Польща продовжить заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

“Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ”, - написав Шмигаль.

Нагадаємо, уряд Польщі офіційно звернеться до Європейської Комісії із закликом продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня. Якщо цього не станеться, то Польща ухвалить таке рішення самостійно.

У зв’язку з виходом Росії із зернової угоди та ракетними ударами по логістичній інфраструктурі України в Євросоюзі відновилися дискусії про те, як забезпечити експорт українського зерна на світові ринки через сухопутні транзитні коридори сусідніх з Україною держав-членів ЄС. Зокрема, частина експорту припадає на польсько-український кордон.

Однак польська влада має інший пріоритет: захист власного ринку, а тому Варшава воліє продовжити заборону на імпорт зерна після погодженої з Брюсселем граничної дати – 15 вересня. Це ставить Україну, що потерпає від повномасштабної російської агресії, у дуже скрутне становище. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Як питання українського зерна розколює Польщу".

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