Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4% за підсумками року

Очільниця міністерства повідомила, що українська економіка відновлюється більш швидкими темпами, ніж це прогнозували раніше. Зараз всі інституції переглядають свої оцінки зростання ВВП в бік збільшення.

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії YES 2023 заявила, що Мінекономіки очікує зростання ВВП до 4% за підсумками цього року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Незважаючи на втрату 29,6% ВВП минулого року нам вдалося зберегти макрофінансову стабільність, яку забезпечили підтримка наших партнерів і політичні рішення, прийняті українським урядом. Завдяки цьому у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція – до 9%. Це відбувається незважаючи на руйнування Росією Каховської дамби та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального. Ми прогнозуємо, що у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись. Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання в 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП», - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% - у 2024 році та на 6,8% - у 2025 році. Але навіть попри такі оцінки економіка має більший потенціал для відновлення.

Також за прогнозами Міністерства економіки, рівень безробіття цього року знизиться до 19%, а у 2024-2025 роках – до 16,9% і 14,4% відповідно.

“Ключовим фактором високого рівня безробіття є ситуація, коли безробітним бракує навичок, необхідних роботодавцям. Тому ми багато інвестуємо в заклади, які допомагають навчати та перекваліфіковувати безробітних”, - продовжила Юлія Свириденко.

Покращено прогнози і щодо основних галузей економіки. Так, урожай зернових та олійних культур буде більшим, ніж торік - експорт очікується не менше 50 млн тонн зернових і олійних культур, а також - не менше 10 млн тонн олії і шроту.

Зростає виробництво в металургійній промисловості, відповідно збільшується і експорт металопродукції. Але загальні обсяги виробництва зараз майже в чотири рази нижчі, ніж до 2022 року. Прогноз на цей рік складає – виробництво 6 млн тонн сталі.

“Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику – переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають. Перед сезоном великого експорту, який розпочнеться в листопаді з експорту кукурудзи, ми плануємо запровадити дві схеми страхування – одну за підтримки українського уряду та одну за підтримки ЄБРР. Ми робимо все можливе, щоб знизити ризики для економіки. І ми очікуємо, що бізнес почне активніше працювати в Україні, реалізуючі як короткострокові, так і в довгострокові проекти», - розповіла Юлія Свириденко.

За її словами, наступні 4 роки відбудеться перехід до швидкозростаючої та орієнтованої на майбутнє економіки. Так, в рамках Плану відновлення України Ukrainian Facility передбачаються заходи, які дозволять реалізувати масштабні проекти в галузі «зеленої металургії» та інші екологічно чисті промислові проекти, які мають посилити інтеграцію України в ЄС та на світові ринки.

“Ми віримо, що всі зусилля з боку українського уряду задля підтримки бізнесу спонукатимуть підприємців бути максимально амбітними і ще більше інвестувати у вітчизняну економіку”, - підсумувала свій виступ Юлія Свириденко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що на швидку відбудову України вже спрямували понад 60 млрд гривень. Гроші витрачені на розмінування, відновлення зруйнованого обстрілами житла та критичної інфраструктури.

Зазначимо, міжнародна бюджетна допомога Україні з початку року склала 29,7 млрд доларів. За 8 місяців 2023 року зовнішні ресурси склали 48% від усіх надходжень загального фонду державного бюджету.

Найбільшим донором українського бюджету залишається ЄС, який в цьому році вже надав 13,06 млрд доларів пільгового кредиту в рамках механізму макрофінансової допомоги. Проте найбільшим донором безповоротної бюджетної допомоги були і залишаються США – 8,5 млрд доларів грантових коштів.