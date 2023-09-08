Кабмін зобов'язав замовників пояснювати необхідність держзакупівель на суму понад 50 тисяч гривень

Кабінет Міністрів зобов'язав замовників пояснювати необхідність проведення державних закупівель на суму понад 50 тисяч гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Уряд вніс відповідні зміни до правил проведення публічних закупівель під час дії воєнного стану. Зокрема, КМУ ухвалив рішення про те, що для закупівель на суму від 50 тисяч гривень треба не тільки оприлюднювати звіт про договір, який було укладено без використання електронної системи закупівель, а також погоджене керівником замовника обґрунтування підстави для здійснення замовником відповідної закупівлі.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, тендер через Прозорро "сам собою не гарантує автоматичного позитивного результату".

"Багато хто пам’ятає випадки, коли закупівля відбулася прозоро, конкурентно і за правилами, але обґрунтованість потреби або умови закупівлі викликали суспільний резонанс. Тому ця зміна покликана в першу чергу покращити якість роботи тих, хто оголошує тендер", - пояснила Свириденко.

За її словами, постанова також зменшує перелік підстав, за яких державні замовники можуть не йти через конкурентні торги, а підписувати контракти напряму. Крім того, постанова уряду підсилює відповідальність державних замовників за зловживання такою підставою як нагальна потреба.

Нагадаємо, серед скандальних закупівель - влітку Дніпровська РДА в Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів для укриттів. Щоправда, кошти з бюджету міста та держави витрачені не були. До цього у Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. раніше правоохоронці повідомили про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі овочерізок із набором насадок. Вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн,

Тимчасово окупована ЗАЕС, яка підпорядковується Енергоатому, замовила у київської фірми понад 280 тисяч пар гумових та бавовняних рукавичок. Товар мали поставити в Енергодар торік восени.

Райдержадміністрація Солом’янського району Києва закупила за бюджетні кошти дверні коробки для туалетів в укриттях по 23 000 грн за штуку та лавочки з націнкою понад 60%.