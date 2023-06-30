Для укриттів Солом’янського району закупили двері в туалет по $600

Солом’янського району Києва райдержадміністрація закупила за бюджетні кошти дверні коробки для туалетів в укриттях по 23 000 грн за штуку та лавочки з націнкою понад 60%.

Такі факти виявила Тимчасова контрольна комісія Київради під час чергової виїзної перевірки столичних укриттів, повідомив депутат Леонід Ємець.

"Поки наша Тимчасова Контрольна комісія слухняно чекає офіційних документів від районних адміністрацій, ми продовжили практику раптових виїзних перевірок укриттів. Цього разу нам стало цікаво подивитись на закуплені за подвійною ціною 1660 лавочок в укриття Солом‘янського району. Але в процесі огляду укриттів ми ще дослідили проведені за бюджетні кошти ремонти укриттів. В договорі на ремонт ми бачимо дверні коробки на 120 тисяч грн. Цікавимось, а де ж вони. А ось вони, 5 шт. Убогі і прості, як шматок сосни, якими вони і є. В туалет. В підвалі. По 600 доларів штука! Знаходимо виробника і ставимо йому заявлені в договорі параметри. Отримуємо рахунок – 25 800 за всі 5, а не за кожну. 400 відсотків навару!!!" - написав він у фейсбуці.

Лавочки для укриттів, за словами Ємця, Солом’янська РДА закупила "лише" за подвійною ціною.

"Щоб не бути голослівними, ми знайшли виробника і поставили йому завдання про ціну на аналогічну за тендерними вимогами параметрами. Якщо коротко, - різниця в ціні десь 900 тисяч грн зверху. Націнка 62,5%. Майже "по божескі", - іронізує депутат.

Ємець також зазначив, що Led-лампи в заявленій кількості депутати не змогли знайти в жодному укритті.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Солом‘янська РДА закупила майже тисячу матів для укриттів на 3 млн гривень.

У Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти". Пізніше стало відомо, що Дніпровська РДА також замовила 306 барабанів за 890 000 гривень. Однак, після розголосу РДА скасувала договір на закупівлю.

В управлінні освіти Дніпровської РДА заявиили, що шкодують про те, що скасували закупівлю барабанів. "Це, по-перше, музичний інструмент, по-друге, іграшка, а по-третє - ці барабани надміцні, вони витримують до 100 кг і на них можна сидіти, вони різного розміру, їх можна ставити на підлогу, ставити на стіл", - пояснили в РДА.

Зазначимо, що 9 з 10 голів районних держадміністрацій Києва лобіювали представники партії "Слуга народу".

За даними ДСНС, в Україні наразі перевірили близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3%, непридатними до використання 23,6 %. У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6%, непридатними до використання – 34,6 %.