​У Києві Солом‘янська РДА закупила майже тисячу матів для укриттів на 3 млн гривень

Різні райони і окремі школи закупали однакові мати як за 1800 грн так і за 4000+ грн за штуку.

У Києві Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 000 матів для укриттів за ціною 3200 гривень.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Київради Леонід Ємець з посиланням на дані системи Prozorro.

"За вихідні дні ми «прошурстили» ряд закупівль які викликали запитання різницею цін на однакові товари в залежності від районів. «Нагрянули» з візитом до ряду шкіл Солом‘янського району. Без попередження. Без свити чиновників... Нас цікавила закупівля київськими районами матів на укриття", - написав він.

Ємець зазначив, що різні райони і окремі школи закупали однакові мати як за 1800 грн так і за 4000+ грн за штуку. Він наголосив, що різниця в цінах складала більше ніж 100 %.

Фото: Леонід Ємець

"Щоб чітко розуміти вартість таких матів, ми зв‘язались із виробником якому поставили питання скільки нам коштуватиме придбати 500 матів. Специфікації і матеріали ми надали з тендерної документації Солом‘янського району. Барабанний дріб!! (Тих самих закупівлю яких на 880 тис. ми вже зупинили). 1600 грн. Рахунок який нам виставили додається в фото", - написав Ємець.

"Далі, щоб не бути голослівними ми вирішили глянути на ці мати в живу. Може вони взагалі до шкіл не доїхали. Вчора ми зробили вибірку шкіл з тендерного переліку і завітали до них. З хороших новин - мати є. Десь по 8 штук на укриття", - зазначив депутат.

З поганих новин - як правило мати лежать не в укриттях а в спортзалі у фізрука. Їхня якість не відповідає заявленій в тендері. В середині матів - вторинний паролон, а блискавки - не по довгій стороні а по короткій.

Ємець також зазначив, що і самі укриття не приведені до належного стану.

"Самі укриття далекі від ідеалу. І 1, 5 млн гривень на різниці ціни потрібно було б направити на виведення грибка, ремонт стіл і підлоги і тд. (Фото додається). Висновок простий і невтішний. Накрутка в 105 % до продажної вартості. На обладнанні для укриттів людей під час ракетних обстрілів ворога", - наголосив Ємець.

Фото: Леонід Ємець

Він також зазначив, що Солом'янська РДА не надала комісії офіційну відповідь по тендерам.

"Для того, щоб не було історій про то такі ціни були - додаю посилання на аналогічну закупівлю двома школами Деснянського району в тому ж періоді тих же матів за ціною 1885 грн за штуку", - додав депутат.

Нагадаємо, в Дніпровському районі Києва для укриття в одному з ліцеїв замовили електросковорідку за 720 тисяч гривень. Тендер було оголошено як "Технологічне обладнання в укриття закладу освіти".

Пізніше також стало відомо, що Дніпровська РДА також замовила 306 барабанів за 890 000 гривень. Однак, після розголосу РДА скасувала договір на закупівлю.

За даними ДСНС, в Україні наразі перевірили близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання 23,6 %. У Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання - 34,6 %.