Пʼятеро мирних людей поранені через російські удари по Херсонській області

Минулої доби росіяни 57 разів били по Херсонській області, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БпЛА та "Градів". Через російську агресію пʼять людей дістали поранення.

По Херсону ворог випустив 28 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі м Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що троє цивільних учора отримали поранення в Бериславському районі. Росіяни обстріляли житлові будинки. Двоє чоловіків поранені в селі Бургунка, жінка – в Шляховому.