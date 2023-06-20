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Пʼятеро мирних людей поранені через російські удари по Херсонській області

Ворог випустив понад 275 снарядів. 

Пʼятеро мирних людей поранені через російські удари по Херсонській області
Херсон
Фото: Нацполіція

Минулої доби росіяни 57 разів били по Херсонській області, випустивши 275 снарядів з мінометів, артилерії, танків БпЛА та "Градів". Через російську агресію пʼять людей дістали поранення.

По Херсону ворог випустив 28 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адміністративні будівлі м Херсона та с. Бургунки; в будівлі АЗС та комунального підприємства Херсона", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що троє цивільних учора отримали поранення в Бериславському районі. Росіяни обстріляли житлові будинки. Двоє чоловіків поранені в селі Бургунка, жінка – в Шляховому. 

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