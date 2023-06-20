Росіяни вночі атакували Київ "шахедами", ППО знищила близько 20 цілей, – КМВА

Росія вночі вчинила чергову масовану повітряну атаку на Київ. Ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією – баражуючі боєприпаси "Shahed".

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша – за останні 18 днів.

"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятка ворожих цілей. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу!" – йдеться в повідомленні КМВА.

Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані уточнюються.

Нагадаємо, 16 червня росіяни атакували Київ ракетами. Руйнувань та постраждалих у столиці не було, але внаслідок падіння уламків у Київській області є поранені, пошкоджено приватні будинки.

Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Крім балістичних ракет, ворог випустив і крилаті ракети "Калібр". Ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки.

Попередню атаку столиця пережила вночі 13 червня – працювала ППО, влучань не було.