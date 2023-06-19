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В одному з районів Херсона змінили правила перебування

Заборонено в’їзд громадянам, у зв’язку з проведенням заходів із розмінування.

В одному з районів Херсона змінили правила перебування
Фото: ДСНС

В херсонському мікрорайоні Корабел вводять обмеження на перебування громадян.

Про це пресслужба Херсонської МВА повідомила в понеділок, 19 червня.

Як пояснили в МВА, на території Нафтогавані та Гідропарку відсьогодні запроваджуються такі особливості перебування громадян:

  • заборонено в’їзд громадянам, у зв’язку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення ситуації безпеки;
  • введено комендантську годину з 15:00 до 12:00 наступної доби. 
  • А в дозволений час із 12 до 15 щоденно можливе перебування винятково представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою та здійснення, у разі необхідності, евакуаційних заходів.

Нагадаємо, що мікрорайон Херсона Острів почнуть під'єднувати до енергомережі вже в середині цього тижня. 

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