В одному з районів Херсона змінили правила перебування

В херсонському мікрорайоні Корабел вводять обмеження на перебування громадян.
Про це пресслужба Херсонської МВА повідомила в понеділок, 19 червня.
Як пояснили в МВА, на території Нафтогавані та Гідропарку відсьогодні запроваджуються такі особливості перебування громадян:
- заборонено в’їзд громадянам, у зв’язку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення ситуації безпеки;
- введено комендантську годину з 15:00 до 12:00 наступної доби.
- А в дозволений час із 12 до 15 щоденно можливе перебування винятково представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою та здійснення, у разі необхідності, евакуаційних заходів.
Нагадаємо, що мікрорайон Херсона Острів почнуть під'єднувати до енергомережі вже в середині цього тижня.