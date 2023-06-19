Тривають важкі бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби тут відбулось 39 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти завдали 32 авіаудари і здійснили близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Натомість Авіація Сил оборони України за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 14 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливі об’єкти загарбників.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині;

та росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області;

окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському загарбники проводили наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області;

загарбники проводили наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області;

противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області; на Авдіївському росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області;

росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області;

українські захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. В той же час здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області; на Шахтарському окупанти проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдали авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області;

окупанти проводили наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдали авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському загарбники продовжують вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області.

Нагадаємо, близько другої години ночі 19 червня російські окупанти вдарили по Одещині чотирма ракетами “Калібр”. Усі вони були збиті силами ППО. Також уночі загарбники атакували Дніпропетровську область безпілотниками, ймовірно, “Shahed-136”та “Орлан” 10. Усі ворожи дрони збили сили протиповітряної оборони.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія підтягнула свої сили і здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Тут тривають гарячі бої.