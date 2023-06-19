​Поліція викрила нелегальний нафтопереробний завод на Дніпропетровщині

Під час обшуків у ділків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн гривень, а також понад 110 млн гривень у різній валюті.

Правоохоронці на Дніпропетровщині викрили підпільний нафтопереробний завод, який щомісяця заробляв на махінаціях з пальним до 30 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

До його складу входило 10 осіб – організатори підпільного НПЗ, власники автозаправних станцій та комерційних структур. На виробничих потужностях НПЗ фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць. Збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки.

Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.

Вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн доларів США. Загальна сума вилученого майна - майже 200 млн грн.

Окрім того, 10 учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках накладено арешт.

Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, кілька років тому силовики викрили мережу нелегальних міні-НПЗ. Паливо продавали через більш ніж 150 АЗС по всій країні.