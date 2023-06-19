Сімʼя з дітьми поїхала відпочивати на річку.

Під Слов'янськом (Донецька область) підірвалися на міні двоє людей.

Про це повідомив у Facebook начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Сімʼя - батько, мати, дорослий син із дружиною та їхня маленька дитина - поїхали відпочивати на Сіверський Донець. Чоловіки спробували підійти до річки і підірвалися на міні МОН-50. Це трапилося на очах у жінок та дитини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 50-річний батько загинув на місці. За життя молодого хлопця зараз борються лікарі.

Лях додав, що відпочивати на природі у цій місцевості не можна, оскільки територія досі не розмінована.

Нагадаємо, що мешканець Харківської області у неділю, 18 червня, наступив на протипіхотну міну і отримав травматичну ампутацію пальців правої ступні.