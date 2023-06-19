Німеччина вже збільшує можливості для виробництва та ремонту озброєння для України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Берлін підтримуватиме Україну в її протистоянні російській агресії стільки, скільки знадобиться, і німецька оборонна промисловість уже нарощує потужності не лише для виробництва, а й ремонту озброєння.

Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який перебуває в Німеччині з дводенним візитом, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо бути готові до того, що російська війна агресії може тривати досить довго. Ми готуємося до цього і, відповідно, адаптуємо наші політики. Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. У нас є необхідне фінансування в нашому бюджеті, і німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння", - сказав Шольц.

Він зазначив, що в Німеччині відбудуться найбільші навчання союзників із НАТО "Повітряний захисник 2023". Шольц висловив упевненість у тому, що в Європі необхідно інвестувати в протиповітряну оборону.

"З ініціативою "Європейський небесний щит" ми разом збільшимо захист від балістичних, крилатих ракет і дронів", - додав Шольц.

Крім того, він повідомив про рішення уряду виділяти 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, в 2018 році тодішній президент США Дональд критикував Німеччину за низький рівень витрат на оборону (2017 року він становив 1,24% ВВП, а 2016-го - 1,20%), при тому що Німеччина була готова витрачати мільярди на фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" з Росії.

Пізніше канцлерка Ангела Меркель назвала анексію українського Криму і війну на Донбасі підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону. Того ж року на саміті НАТО в Уельсі країни Альянсу підписалися під зобов'язанням витрачати 2% ВВП на оборону, припинити скорочення витрат на оборону, поступово підвищувати військові бюджети. Для досягнення цієї мети було встановлено термін у 10 років. У своїй промові Меркель підтвердила зобов'язання Німеччини збільшити витрати на оборону до 2% ВВП (на той момент вони становили 1.24%).