Вихователів дитсадка на Тайвані підозрюють у тому, що вони давали дітям психотропи

Вихователів дитячого садка у Новому Тайбеї на Тайвані звинуватили в тому, що вони давали вихованцям заспокійливі сиропи від кашлю, які містять такі препарати, як фенобарбітал та бензодіазепін.

Про це пише BBC.

Поліція розслідує справу вже кілька тижнів, мотиви вихователів наразі незрозумілі.

Скандал спровокував протести біля урядових будівель. Сотні людей взяли участь у демонстрації в неділю, закликаючи до більшої прозорості розслідування правоохоронців, багато хто критикує владу за відсутність публічного розкриття інформації.

У понеділок також стало відомо про окремий випадок щодо медичної практики в південному місті Гаосюн, на іншому кінці острова. Місцеве управління охорони здоров'я визнало чотирьох лікарів винними у неправомірній поведінці та неправильному застосуванні фенобарбіталу приблизно щодо 20 дітей. Їм наказали призупинити свою практику на шість місяців і оштрафувати на 1,4 мільйона тайванських доларів (46 121 долар США).

На тлі зростання суспільного занепокоєння міська лікарня Тайбея також почала пропонувати безкоштовні аналізи крові для дошкільнят, щоб перевірити наявність слідів седативних засобів.

Ці заходи були вжиті після того, як у травні вперше вибухнув скандал, коли батьки приватної дошкільної установи у Новому Тайбеї звинуватили співробітників у тому, що вони дають дітям невідомі наркотики.