П'ять європейських держав погодилися придбати французькі системи ППО “Містраль”, − Reuters

Франція, Бельгія, Кіпр, Естонія та Угорщина підписали протокол про наміри щодо спільної закупівлі французьких систем ППО “Містраль”.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Угода стала ознакою того, що Франція досягла прогресу в переконанні деяких своїх європейських союзників звернути увагу на європейське озброєння замість того, щоб закуповувати його за межами Європи. За це виступає Німеччина у рамках так званої ініціативи “Європейський небесний щит”.

Джерела повідомляють, що листа було підписано на початку зустрічі міністрів оборони в Парижі, спрямованої на координацію європейських зусиль щодо посилення можливостей протиповітряної оборони на всьому континенті після вторгнення Росії в Україну.

Німеччина у жовтні минулого року оголосила про план закупівлі систем, частково вироблених у США та Ізраїлі, спільно з 14 союзниками по НАТО. З того часу до Берліна приєдналися близько 17 країн, зокрема країни Балтії, Велика Британія та кілька східноєвропейських держав, які традиційно зверталися до США за військовою технікою.

Макрон закликає Європу розробити стратегію протиповітряної оборони, перш ніж розглядати закупівлю озброєння. Так він завуальовано критикує пропозиції Німеччини.

Нагадаємо, міністерства оборони Данії, Нідерландів, Великої Британії та США 15 червня оголосили, що вони співпрацюють, аби надати Україні засоби протиповітряної оборони для протидії російській агресії.