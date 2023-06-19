Київ веде переговори з компаніями з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо виробництва зброї в Україні

Київ веде переговори із західними виробниками озброєння щодо збільшення виробництва, зокрема, безпілотників, на території України, передає Reuters.

Перемовини тривають з компаніями із Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи. Контракти можуть підписати уже в найближчі місяці, повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв.

"Ми ведемо із ними дуже докладні переговори. І ми впевнені, що в найближчі кілька місяців у нас буде підписано контрактні угоди... Для стримування агресії в майбутньому буде потрібна сильна оборонна промисловість України, сильні українські збройні сили ", — сказав Боєв.

Він зауважив, що міжнародні партнери приїжджають до України, налагоджують виробництво та "роблять Україну частиною системи безпеки вільного світу".

Нагадаємо, минулого місяця Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює з британською оборонною компанією BAE Systems (BAES.L) над створенням української бази для виробництва та ремонту зброї. Щоправда, угоду ще не підписали.

Тим часом спільне підприємство Укроборонпрому та Rheinmetall має почати роботу у середині липня. Раніше ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall створила спільне підприємство з українським "Укроборонпромом" для виробництва та ремонту танків в Україні.