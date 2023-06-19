“Сторони також досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань".

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні, 19 червня 2023 року

Лідер Китаю Сі Цзіньпін позитивно оцінив прогрес у зміцненні двосторонніх зв’язків між США та КНР, зазначивши, що це “дуже добре”.

Про це Сі заявив у Пекіні американському держсекретарю Ентоні Блінкену, пише Bloomberg.

“Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане секретаре, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин”, − сказав китайський лідер дипломату, йдеться у заяві МЗС Китаю.

“Сторони також досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань. Це дуже добре”, − сказав він, не вдаючись до подробиць, згідно зі стенограмою зустрічі, опублікованою Державним департаментом США.

Блінкен сказав китайському лідеру, що в “інтересах світу” підтримувати стійкі зв’язки.

Нагадаємо, у неділю Блінкен провів понад 7 годин “відвертих” і “конструктивних” переговорів з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом. Йшлося, серед іншого, про питання Тайваню, торгівлю, права людини і війну в Україні. Однак прогресу сторони досягти не змогли. З іншого боку вони погодилися працювати над збільшенням пасажирських рейсів, що підвищило акції китайських авіакомпаній, і погодилися, що Цінь відвідає Вашингтон для продовження розмови.

Блінкен також зустрівся з головним дипломатом Китаю Ван Ї, перемовини тривали близько трьох годин.

За поїздкою Блінкена, яку відклали у лютому після інциденту з китайською повітряною кулею-шпигункою, уважно стежить у всьому світі, оскільки подальше погіршення зв’язків між двома найбільшими економіками світу може мати глобальні наслідки для фінансових ринків, торгової практики, маршрутів і ланцюжків постачання.