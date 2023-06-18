Чиновникам Кремля подвоїли норму на алкоголь, щоб пом'якшити стрес від контрнаступу України, − Telegraph

“Російські урядовці звикли потягувати коньяк протягом дня і приходити на зустрічі п'яними і похмурими”.

Кремль подвоїв норму на алкоголь для російських чиновників, щоб пом'якшити стрес від контрнаступу України, пише telegraph.co.uk.

Видання зазначає з посиланням на ЗМІ, що “російські урядовці звикли потягувати коньяк протягом дня і приходити на зустрічі п'яними і похмурими”.

“Раніше не всі починали свій день зі склянки горілки, але тепер я знаю набагато більше людей, які це роблять. Для деяких склянка перетворилася на пляшку”, − зазначає одне з джерел.

Споживання алкоголю серед російських урядовців особливо зросло з березня, коли Україна почала говорити про запланований контрнаступ, а Міжнародний кримінальний суд оголосив Володимира Путіна у розшук.

Урядовий стратег заявив, що нещодавно Кремль збільшив норму алкоголю на офіційних банкетах до двох пляшок на людину.

“Історії про надмірне вживання алкоголю серед еліти співпадають із повідомленнями про різке зростання закупівель горілки та антидепресантів після того, як Путін наказав вторгнутися в Україну минулого року”, − додає Telegraph.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що у підрозділах росармії, які воюють в Україні, фіксують тотальне п’янство.

Також російські загарбники розповідають у приватних бесідах, що в їхніх підрозділах багато військових виготовляють самогон, постійно п'яні і нічого не роблять.