У російських підрозділах в Україні фіксують тотальне п'янство, - Генштаб

У підрозділах росармії, які воюють в Україні, фіксується тотальне п’янство.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Крім цього, додатково деморалізує склад окупаційної армії примусова мобілізація з ОРДЛО.

Водночас українські захисники продовжують завдавати втрат загарбникам і стримувати ворожі наступи. Так, наші бійці на Харківському напрямку успішно відбили штурм у бік населених пунктів Козача Лопань – Соснівка. На Слов’янському рашисти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка, де отримали відсіч українських військових і з втратами, відійшли. А на Бахмутському наші бійці зупинили наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське і змусили окупантів відійти.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 6 липня така:

на Харківському перебувають угруповання військ зі складу Західного військового округу. Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдали також авіаудару поблизу Рубіжного.

перебувають угруповання військ зі складу Західного військового округу. Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдали також авіаудару поблизу Рубіжного. на Слов’янському рашисти намагаються створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.

рашисти намагаються створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи. на Краматорському окупанти намагаються взяти населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Також обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського і завдали авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.

окупанти намагаються взяти населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Також обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського і завдали авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового. на Бахмутському загарбники докладають зусиль, щоб встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснили артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.

загарбники докладають зусиль, щоб встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснили артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого. на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках , щоб скувати українські війська, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.

, щоб скувати українські війська, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки. на Південнобузькому росіяни ведуть артилерійські обстріли українських військ у районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.

росіяни ведуть артилерійські обстріли українських військ у районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця. у морі Росія утримує в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії високоточної зброї.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що мобілізовані з ОРДЛО скаржаться на Росію. Її солдати прикриваються мобілізованими з окупованих територій, тримаючи на передовій.

Тим часом російська пропаганда поширює фейки про нібито знищення артсистеми HIMARS.