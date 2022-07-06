У російських підрозділах в Україні фіксують тотальне п'янство, - Генштаб

У підрозділах росармії, які воюють в Україні, фіксується тотальне п’янство.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Крім цього, додатково деморалізує склад окупаційної армії примусова мобілізація з ОРДЛО.
Водночас українські захисники продовжують завдавати втрат загарбникам і стримувати ворожі наступи. Так, наші бійці на Харківському напрямку успішно відбили штурм у бік населених пунктів Козача Лопань – Соснівка. На Слов’янському рашисти наступали на напрямку Довгеньке - Мазанівка, де отримали відсіч українських військових і з втратами, відійшли. А на Бахмутському наші бійці зупинили наступи ворога на напрямках Миронівка – Луганське та Гольмівський – Новолуганське і змусили окупантів відійти.
За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках станом на 18.00 6 липня така:
- на Харківському перебувають угруповання військ зі складу Західного військового округу. Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Соснівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Циркуни, Петрівка та Мосьпанове. Завдали також авіаудару поблизу Рубіжного.
- на Слов’янському рашисти намагаються створити умови для проведення наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Дібрівного, Краснопілля, Гусарівки, Барвінкового, Карнаухівки та Великої Комишувахи.
- на Краматорському окупанти намагаються взяти населені пункти Верхньокам’янське та Григорівка. Застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Також обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Слов’янська та Верхньокам’янського і завдали авіаударів поблизу Тетянівки та Сидорового.
- на Бахмутському загарбники докладають зусиль, щоб встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. Здійснили артилерійські обстріли в районах Спірного, Виїмки та Веселого.
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, щоб скувати українські війська, ворог обстрілював позиції наших підрозділів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару неподалік Мар’їнки.
- на Південнобузькому росіяни ведуть артилерійські обстріли українських військ у районах населених пунктів Олександрівка, Українка, Луч, Миколаївське, Зоря, Поляна та Біла Криниця.
- у морі Росія утримує в готовності до завдання ракетних ударів чотири носії високоточної зброї.
Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що мобілізовані з ОРДЛО скаржаться на Росію. Її солдати прикриваються мобілізованими з окупованих територій, тримаючи на передовій.
Тим часом російська пропаганда поширює фейки про нібито знищення артсистеми HIMARS.