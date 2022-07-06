Окупанти вщент зруйнували 122 заклади охорони здоров'я, - Ляшко

Для відновлення пошкоджених закладів вже потрібно мінімум 35 млрд 808 млн грн. А для відбудови зруйнованих - 15 млрд 328 млн грн.

Окупанти вщент зруйнували 122 заклади охорони здоров'я. 14 медичних працівників було вбито, а 48 - поранено.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент LB.ua.

"З початку війни в нас 817 закладів охорони здоров'я пошкоджені ворожими снарядами та кулями. Ці лікарні були виведені з технологічного процесу. Але тим чи іншим чином повернуті до роботи, щоб рятувати українців та надавати медичну допомогу. 122 заклади були зруйновані вщент та не підлягають відновленню. На їхніх місцях потрібно буде будувати нові заклади", - розповів Ляшко.

Він наголосив, що для відновлення пошкоджених закладів вже потрібно мінімум 35 млрд 808 млн грн. А для відбудови зруйнованих 122 об'єктів необхідно 15 млрд 328 млн грн.

"14 медичних працівників було вбито, а 48 - поранено. Це офіційна статистика та лише ті, хто працював у цивільних лікарнях. Ми розуміємо, що є статистика наших колег, які були мобілізовані та рятують українців та допомагають боронити наші кордони в лавах ЗСУ", - пояснив голова МОЗ.

Він додав, що 85 автомобілів швидкої допомоги були знищені окупантами, а 105 - вкрадені. 481 аптеку було пошкоджено, а 43 - зруйновано вщент.

На тимчасово окупованих територіях знаходиться 469 медичних закладів, як первинної, так й спеціалізованої допомоги. Ляшко нагадав, що лікарі на цих територіях мають продовжувати рятувати українців, і ця робота за законодавством не є співпрацею з окупантами.

"Система охорони здоров'я продовжує працювати та надавати медичну допомогу. З початку війни по програмі медичних гарантій було перераховано понад 50 млрд грн для того, щоб усі оплати здійснювалися. Зарплати підвищені: 13500 — для медичної сестри та 20000 — для лікаря. Щомісячно на зарплати йде в середньому 8 млрд 700 млн грн", - сказав міністр.

Нагадаємо, у травні російські окупанти в Рубіжному привласнили медичне обладнання з інфекційного відділення лікарні. Пізніше на пропагандистському відео росіяни похизувалися, що нібито відкриють там шпиталь.

Раніше окупанти вивезли з Маріуполя до Росії частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.