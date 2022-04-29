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Окупанти вивезли з лікарень Маріуполя до Росії апарати ШВЛ

Міська рада припускає, що це відбувається через зростання захворюваності на ковід у РФ. 

Окупанти вивезли з лікарень Маріуполя до Росії апарати ШВЛ
Ілюстративне фото
Фото: Тернопільська обласна державна адміністрація

Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів. 

Про це з посиланням на місцевих жителів, які лишилися в місті, повідомила Маріупольська міська рада

"Ймовірно, що епідемія ковіда у росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ. Тільки у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень", – зазначили в міськраді. 

Мер міста Вадим Бойченко підкреслив, що обкрадання того, що вціліло, є мародерством та військовим злочином. 

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