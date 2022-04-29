Окупанти вивезли з лікарень Маріуполя до Росії апарати ШВЛ

Міська рада припускає, що це відбувається через зростання захворюваності на ковід у РФ.

Окупанти вивезли з Маріуполя до Росії частину вцілілих апаратів ШВЛ, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих ковідних пацієнтів.

Про це з посиланням на місцевих жителів, які лишилися в місті, повідомила Маріупольська міська рада.

"Ймовірно, що епідемія ковіда у росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ. Тільки у маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень", – зазначили в міськраді.

Мер міста Вадим Бойченко підкреслив, що обкрадання того, що вціліло, є мародерством та військовим злочином.