У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота

Усі найцінніші експонати вивезли з музеїв області ще в березні 2022 року в інші регіони України.

У Запорізькій військовій обласній адміністрації спростували інформацію про те, що росіяни викрали унікальну колекцію скіфського золота IV сторіччя до н.е. з музею Мелітополя.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, інформує УП.

За його словами, всі найцінніші речі вивезли з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року в інші регіони України.

Раніше у проросійських пабліках з’явилося відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та "врятували" його від вивезення за кордон.

Раніше повідомляли, що війська РФ вивезли з Маріупольського художнього музею оригінали Куїнджі та Айвазовського.