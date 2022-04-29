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У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота

Усі найцінніші експонати вивезли з музеїв області ще в березні 2022 року в інші регіони України.

У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Ілюстративне фото
Фото: British Museum

У Запорізькій військовій обласній адміністрації спростували інформацію про те, що росіяни викрали унікальну колекцію скіфського золота IV сторіччя до н.е. з музею Мелітополя.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, інформує УП.

За його словами, всі найцінніші речі вивезли з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року в інші регіони України.

Раніше у проросійських пабліках з’явилося відео про те, як окупанти буцімто знайшли сховане працівниками музею золото та "врятували" його від вивезення за кордон.

Раніше повідомляли, що війська РФ вивезли з Маріупольського художнього музею оригінали Куїнджі та Айвазовського.

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