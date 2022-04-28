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Війська РФ замінували найдавнішу неолітичну пам’ятку України «Кам’яна Могила»

У заповіднику розташовані унікальні петрогліфи, що мають світове культурне значення.

Війська РФ замінували найдавнішу неолітичну пам’ятку України «Кам’яна Могила»
Фото: vlasno.info

У Мелітопольському районі Запорізької області російські війська замінували територію Національного історико-археологічного заповідника «Кам’яна Могила». Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

«На Мелітопольщині російські окупанти замінували місцевість поблизу “Кам’яної Могили”, риють окопи у селах, що знаходяться поблизу заповідника, а на джерелах села Терпіння облаштовують свій табір. Таким чином загарбники намагаються закріпитися на запорізькій землі і водночас сподіваються запобігти партизанському руху спротиву в Мелітопольському районі», — зазначив він.

«Кам’яна Могила» — пам’ятка давньої культури України світового значення. Пагорб, що тисячоліттями слугував вівтарем для відправлення язичницьких обрядів, містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень — петрогліфів. Хронологія петрогліфів охоплює величезний період від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя (XXIV—XXII тис. до н. е. до X—XIII ст.). Дослідження «Кам’яної Могили» ведуться з XIX ст, вчені відкрили в ній 65 гротів та печер із наскельними зображеннями .З 2006 року заповідник є претендентом на включення до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, наразі задокументовано 242 воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України.

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