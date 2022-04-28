Окрестр з українськими музикантами вирушить у турне містами Європи та США.

Метрополітен-опера та Польська національна опера організували Ukrainian Freedom Orchestra ("Український оркестр свободи"). Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

До "Українського оркестру свободи" увійдуть музиканти з Київської національної опери, Національного симфонічного оркестру України, Львівського філармонічного оркестру, Львівської національної опери, Харківської опери та інших українських колективів. Оркестр очолить канадсько-українська диригентка Кері-Лінн Вілсон.

Музиканти зберуться у Варшаві для репетицій 18 липня, а з 28 липня по 20 серпня колектив відправиться у європейське та американське турне.

Турне розпочнеться у Польській національній опері, 28 липня, та включатиме телевізійний виступ на BBC Proms у Лондоні 31 липня. Крім того, музиканти відвідають Францію, Німеччину, Нідерланди. Фінальні концерти пройдуть у Нью-Йорку та Вашингтоні.

Тур підтримують МКІП, МЗС та Державне агенство України з питань мистецтва та мистецької освіти.

Гроші, зібрані від туру, підуть на підтримку українських артистів.

Нагадаємо, цьогорічний Odessa Classics пройде у Таллінні.Через російську агресію фестиваль перенесли з Одеси та скоротили програму.