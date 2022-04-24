МЗС розчароване позицією Австрії щодо євроінтеграції України

Речник МЗС зауважив, що в України є всі підстави вимагати визнання її стратегічної ролі для ЄС.

Міністерство закордонних справ України розчароване висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга про те, що Україні не слід пропонувати членство в ЄС.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об'єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України", - сказав Ніколенко.

Він нагадав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вже зазначав, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів.

"Їхнє необ'єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного ослаблення Європи, дало можливість Росії підривати стабільність в ЄС і втілювати гібридну агресію проти європейських країн. Схоже, нинішньої війни, жертв і руйнувань їм мало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна і гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом підключення можливостей України", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що в України є всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг і стратегічної ролі для ЄС.

"Завдяки незламній волі і сміливості президента України та українського народу Європа сьогодні може жити в мирі. Без перебільшень, наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей", - зазначив Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг зазначив, що Україні не слід пропонувати членство в Євросоюзі.

А міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що країна не підтримає газове ембарго проти Росії.