​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 8, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів та складу з боєприпасами і паливом
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Російське угруповання, яке брало участь у катуваннях в Бучі, зазнало втрат в районі Ізюма - Генштаб
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Окупанти обстріляли ракетами Одесу, пожежа в житловому будинку. Оновлено
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
Віталій Дейнега: «Страх під час війни вбиває більше, ніж зброя»
ГоловнаПолітика

МЗС розчароване позицією Австрії щодо євроінтеграції України

Речник МЗС зауважив, що в України є всі підстави вимагати визнання її стратегічної ролі для ЄС.

МЗС розчароване позицією Австрії щодо євроінтеграції України
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ України розчароване висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга про те, що Україні не слід пропонувати членство в ЄС.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними і такими, що не відповідають інтересам об'єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України", - сказав Ніколенко.

Він нагадав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба вже зазначав, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів.

"Їхнє необ'єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного ослаблення Європи, дало можливість Росії підривати стабільність в ЄС і втілювати гібридну агресію проти європейських країн. Схоже, нинішньої війни, жертв і руйнувань їм мало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна і гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом підключення можливостей України", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС зауважив, що в України є всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг і стратегічної ролі для ЄС.

"Завдяки незламній волі і сміливості президента України та українського народу Європа сьогодні може жити в мирі. Без перебільшень, наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей", - зазначив Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг зазначив, що Україні не слід пропонувати членство в Євросоюзі.

А міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер заявив, що країна не підтримає газове ембарго проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також