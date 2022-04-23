Зеленський порадив генсеку ООН спочатку відвідати місця катування українців, потім вже знайти час для "шановних з Москви"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що візит генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм".

Про це Зеленський сказав на пресконференції у столичному метро 23 квітня.

"Мені здається, що ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилася, і його позиція зміцнилася щодо підтримки України. У мене було декілька особистих зустрічей із ним. Я достатньо твердо говорив йому, що не можна мати баланс у відносинах між Україною і Росією", – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Зеленський також анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців, щоб він міг розповісти про побачене президентові Росії Володимиру Путіну.

"Стовідсоткову, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Думаю, після приїзду, якщо буде час у генерального секретаря – думаю, у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де були катування і де знищили наших людей, а потім вже знайти час для "шановних з Москви"", – зазначив Зеленський.

"Мені здається, важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну точку зору, яку генеральний секретар може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що якщо просто приїхати в Київ і поспілкуватися – цього замало. Тому я вважаю, що перш за все треба зрозуміти, що у нас відбувається. Саме тому багатьом лідерам я пропонував завжди, якщо вони їдуть до Москви, до Російської Федерації, спочатку зрозуміти, що відбувається тут. Якщо це реально про допомогу, а не про політичний туризм. Думаю, він це побачить – і його думка відносно України ще зміцніє", – пояснив президент України.

Раніше стало відомо, що 26 квітня Гутерреш приїздить до Москви, щоби там провести зустріч із Путіним та Лавровим. Згодом в ООН повідомили, що Гутерреш 28 квітня приїде в Україну для зустрічі із Зеленським та Кулебою.