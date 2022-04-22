"Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад".

Народного депутата та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який залишав країну на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець, коли він намагався знову виїхати з України.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".

"Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад", – сказано в повідомленні.

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

Фото: УП

Як повідомляли, вчора колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу. До групи "Платформа за життя та мир" увійшов і Григорій Суркіс.