Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
ГоловнаПолітика

Нардепа Суркіса затримали на кордоні з Польщею при спробі вивезти 13 годинників, – ЗМІ

"Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад".

Нардепа Суркіса затримали на кордоні з Польщею при спробі вивезти 13 годинників, – ЗМІ
Григорій Суркіс
Фото: skelet-info.org

Народного депутата та одного з президентів ФК "Динамо" Григорія Суркіса, який залишав країну на початку війни, затримали на пункті пропуску Краковець, коли він намагався знову виїхати з України. 

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор".

"Годинники не були зазначені у декларації. На даний момент митниця винесла йому відмову щодо вивезення годинників. Прикордонники не пропускають Суркіса ні туди, ні назад", – сказано в повідомленні. 

За словами співрозмовника видання, протокол про недекларування не був складений. Суркіс зараз затриманий і чекає на рішення про те, пропустять його за кордон чи ні.

Фото: УП

Як повідомляли, вчора колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу. До групи "Платформа за життя та мир" увійшов і Григорій Суркіс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також