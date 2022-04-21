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Шмигаль особисто подякував Байдену за новий пакет допомоги від США

Зустріч українського прем’єра з американським президентом відбулася у Вашингтоні.

Шмигаль особисто подякував Байдену за новий пакет допомоги від США
Прем’єр України Денис Шмигаль та президент США Джо Байден, Вашингтон, 21 квітня 2022 року
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 21 квітня у Вашингтоні обговорив із президентом США Джо Байденом розширення фінансової та військової допомоги, посилення санкцій проти Росії та консолідацію міжнародної антипутінської коаліції.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Глава українського уряду подякував за величезну підтримку нашої держави з боку США. Зокрема, за оголошення надання Україні нового масштабного пакету військової допомоги на суму 800 млн доларів США та 500 млн доларів США прямої економічної допомоги.

Сторони порушили питання посилення санкційного тиску на Росію. Шмигаль наголосив, що Україна високо цінує лідерську роль США в координації зусиль партнерів у справі послідовного запровадження комплексних санкцій для зупинки агресивної політики Кремля.

Зазначається, що Джо Байдену передали український прапор, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, і символічну лімітовану поштову марку із вказанням напрямку для російського військового корабля.

Нагадаємо, раніше сьогодні Байден оголосив про нову військову допомогу Україні на $800 млн. Вона включає зокрема гаубиці та дрони-камікадзе, які розроблені спеціально для ЗСУ.

США нададуть Україні ще 500 мільйонів доларів на пряму економічну допомогу. Таким чином загальна економічна підтримка США Україні за останні два місяці становить один мільярд доларів.

За словами Байдена, Україна зможе використати ці гроші, щоб стабілізувати свою економіку.

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