Повернення депортованих українців додому буде ще однією війною з Росією, – Подоляк

Українська влада зробить усе можливе, щоб повернути додому насильно вивезених до РФ громадян.

Про це заявив радник голови Офісу президента, український переговірник Михайло Подоляк.

"Ми відстежуємо долю кожного українця, який був примусово депортований до Росії. Ми докладемо максимум зусиль, щоб повернути всіх наших людей додому, але розуміємо, що це буде нелегко. Повернення депортованих українців додому буде ще однією війною з Росією – війною за наших громадян", – написав Подоляк у твіттері у четвер, 21 квітня.

Учора в інтерв’ю НВ радник глави ОП повідомив, що Україна готує переговори з Росією про повернення депортованих до РФ людей.

Нагадаємо, за даними омбудсмана Людмили Денісової, російські ЗМІ повідомляють про 800 тисяч депортованих на територію Росії українців. Омбудсман закликала усіх, кого вивезли насильно, скористатися пунктом пропуску в місті Нарва (Естонія), щоб виїхати до Європи.