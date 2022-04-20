Україна готує переговори з Росією про повернення депортованих до РФ людей

Україна готується до переговорів з Росією щодо повернення примусово вивезених у РФ громадян. Про це в інтерв’ю “НВ” розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, переговори йдуть на рівні віцепрем’єрки-міністерки з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук пор обмін полоненими і повернення людей загалом.

“Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться до України. Немає ніякої РФ – це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися. … Наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру. Їм не потрібна РФ, вони там не будуть знаходитися, не виживуть просто! Тому що наші цінності – це цінності свободи, а в них цінності – це цінності табору і вертухаїв!” – зазначив Подоляк.

За його словами, плани треба підкріпити юридично.

“Це ж росіяни – з ними неможливо говорити просто по-людськи, треба з ними говорити суто юридично”, –резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, за даними омбудсмана Людмили Денісової, російські ЗМІ повідомляють про 800 тисяч депортованих на територію Росії українців. Омбудсман закликала усіх, кого вивезли насильно, скористатися пунктом пропуску в місті Нарва (Естонія), щоб виїхати до Європи.