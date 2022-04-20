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"Укрпошта" зупиняє продаж марки з російським кораблем

Марку ще можна придбати в інтернет-магазинах.

"Укрпошта" зупиняє продаж марки з російським кораблем
Фото: Укрпошта

"Укрпошта" оголосила про припинення продажу марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Про це повідомив керівника "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, усього було продано близько 700 тисяч одиниць. Ще 100 тисяч екземплярів виділили для інтернет-магазинів.

"Щоб все було чесно і прозоро 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазин. І починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь-які клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки", - зазначив Смілянський.

Решта тиражу буде відправлена "Укрпоштою" офіційним делегаціям, музейним фондам, а також для міжнародних зобов’язань в рамках ВПС та по філателістичним абонементам.

Крім того, отримати марку зможе кожен співробітник "Укрпошти".

"Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список", - додав Смілянський.

Нагадаємо, Укрпошта ввела в обіг першу українську поштову марку в умовах воєнного стану "Русский корабль иди нах*й" 12 квітня. Тираж склав 1 млн екземплярів у двох номіналах. За 5 днів українці розкупили майже пів мільйона екземплярів. Через великий ажіотаж продаж марок обмежили. 

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