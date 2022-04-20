Як триматися, коли кінчаються сили? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком

Як триматися, коли кінчаються сили?

Не треба триматися. Цей образ триматися - ніби ти за щось зачепився і висиш в повітрі. Треба зрозуміти, що ти стоїш на землі.

Тобто, ми не шафка з Бородянки?

Ні, ми точно ні. Ми стоїмо на землі, і це наша земля. Ми тримаємося за землю ногами, а руками вже триматися не треба. Краше зайняти свої руки чимось корисним.

Фото: Herta Burbe

Є таке уявлення, ніби людина має якийсь певний запас міцності, і він може закінчитися. Це такий машинно-механістичний підхід, він ще з минулого століття. Але ресурсність людського організму в принципі не можна розглядати в лінійних параметрах. Людина живе і розвивається в залежності від величезної кількості умов.

Уявлення кожної конкретної людини про власний запас міцності завжди хибне. Головне слово тут «завжди». Є установки, завчені уявлення, які базуються на тому, що людина про себе знала в умовах мирного життя. От вона знає, що може стільки-то пробігти чи пройти, а далі втомлюється. Хоча коли є реальна потреба бігти, то людина зі здивуванням помічає, що вона перевершує свої фізичні можливості. В історії описано тисячі подібних випадків. Але в звичайному житті ми маємо стійкі уявлення про те, чого не можемо зробити.

За межею уявлення про власний запас сил наступає те, що називається «завчена безпорадність». «Це я не можу, бо я не можу». В мирних умовах це досить корисна опція. Але в наших умовах, умовах війни, безпорадність - це власне те, від чого втрачаються всі сили. «Я нічого не можу змінити» - це таке коротке замикання всередині людини, коли всі енергія, яка зазвичай витрачалася на різні усвідомлені дії, просто розряджається в повітря. І це класичний механізм вигорання.

Причому суб’єкти впливу на людину дійсно існують: є Росія, війна і так далі. І для людини, яка вигорає, це явище космічного порядку, такі сили стихії, яким протистояти важко. І замість того, аби робити щось для себе чи інших корисне, людина починає переживати цю безпорадність і пов’язані з нею емоції, і всі свої зусилля витрачає на ці переживання.

Це можна порівняти з тим, як людина замерзає на холоді. Чим більш вона намагається зігрітися рухом - починає там стрибати, розмахувати руками - тим швидше замерзне. Потрібно навпаки максимально зберегти своє тепло, якщо ми говоримо про низькі температури.

У нашому випадку людина намагається поповнити свої емоційні ресурси за рахунок ще більшого їхнього більшого витрачання - публічна демонстрація своїх переживань, емоційне їх обговорення. Можна просто сказати «Мені хріново», і отримати допомогу, співмірну з проблемою. А можна сказати це з плачем, зі схлипуванням, з криком, істерикою - і цієї співмірної допомоги буде недостатньо, бо емоційно людина вже занепала в процесі крику - внутрішнього і зовнішнього.

До речі, немає різниці, крик іде назовні чи всередину себе. Необхідно зараз стримуватися з емоціями, я вже казав, що потрібна певна відстороненість, щоб зберегти себе. І порівнював це із роботою хірурга, який не плаче над пацієнтом, бо тоді би він не зміг працювати.

Але багато людей збудували свою ідентичність на підвищеній емоційності, на її демонстрації, на емпатії. І вони терплять зараз енергетичний крах. Їм дуже важко прийняти рішення про те, щоб себе змінити, тому що для людини відмова від однієї своєї ідентичності - це відмова від власного «Я». Це, звичайно, нісенітниця, але люди так бачать себе і світ.

Є класична, проста рекомендація - або змінити обставини, в яких ти знаходишся, або змінити ставлення до них.

Є люди, які переїжджають, евакуюються і так далі. Є люди, які прибирають в безлад у себе в помешканні - це теж зміна обставин. Хоча здається, що цього недостатньо, що треба поїхати в Кремль і задушити Путіна.

Добре, можна і поїхати в Кремль, але перед початком таких масштабних і корисних дій треба навести лад в собі і довкола себе. А для цього вже потрібно змінити ставлення до себе. До себе, а не до політики чи інших проявів світу.

Є ще одна причина. чому люди емоційно поводяться так само, як вони поводилися до війни. Таким чином вони в магічний спосіб намагаються заклинати долю. Ніби якщо ми будемо такі, як раніше, то і наше минуле життя повернеться. На жаль, ні. Це описано, наприклад, у Едгара По в оповіданні «Маска червоної смерті». Досить драматичне оповідання: принц Просперо зачинився зі своїми підлеглими в прекрасному маєтку, вони там бенкетували, розкошували, але від долі (чуми) все одно було нікуди подітися.

Потрібен радикальний перегляд того, як ми ставилися до себе та світу до війни. Тоді ми зрозуміємо, що були енергетично не ощадними. У нас у всіх було багато, скажімо так, різних психологічних кредитних карток. На них були запаси. Тепер цього нема. Банк тимчасово не працює, технічна пауза. І ми такі: « Опа, а як же ж так? Раніше працювало». Раніше працювало, а зараз не працює.

Насправді в людини дуже багато ресурсів для забезпечення. Але для того, щоб ними користуватися, потрібно перейти на режим енергозбереження - менше стрибати і вигукувати.

Нам треба перейти в режим максимального заощадження енергії в умовах воєнного часу. Я би сказав, всі наші попередні енерговитрати потрібно зменшити втричі. Це дуже груба приблизна рекомендація, але якщо ми говоримо про втрати в економіці, то економіка особистості мало чим від неї відрізняється. І єдиний варіант до якогось відновлення - це серйозна економія.