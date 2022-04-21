Безвісти зникли від 3500 до 5000 дітей з Маріуполя, яких вивезли окупанти, – Зеленський

Від трьох з половиною до пʼяти тисяч дітей із Маріуполя зникли безвісти після вивезення російськими окупантами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю французькому каналу BFM TV.

"Деяка кількість вирушила в бік території, яку контролює Україна, в бік Запорізької області. А деяка частина була евакуйована в бік території, яку контролює Російська Федерація. Всі ці тисячі людей зникли. Всі діти, всі дорослі. Вони знаходяться зараз у різних містах, таборах спеціальних, а дехто просто зник", – повідомив він.

Президент підкреслив, що це страшна трагедія. Люди на заводі "Азовсталь" не дають захопити повністю захопити Маріуполь – і прикордонники, і нацгвардійці, і поліцейські, тисяча жінок і дітей.

"Питання щодо того, що йдеться на години – правда. Ми не знаємо, скільки годин чи днів вони можуть там протриматись. Що стосується нашої армії – дійти ці окуповані кілометри нам не дає військова техніка російська", – додав президент.

Нагадаємо, вчора гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним рейсам. Евакуація з Маріуполя жінок, дітей та осіб похилого віку продовжиться і сьогодні.

Вчора командир 36 бригади морпіхів, яка разом із полком "Азов" боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників "залишилося лише кілька днів, а то й годин".

На 20 квітня Україна попередньо домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя для жінок, дітей і людей похилого віку. Увесь час окупанти не тільки тримали місто в блокаді, а й заважали централізованій евакуації. Виїзд був можливий тільки приватним транспортом, і то не щодня.

Мер Маріуполя закликав містян не боятися евакуації та виїхати.

Допомогти в евакуації з Маріуполя пропонували Греція і Туреччина. Спійманий СБУ нардеп Віктор Медведчук також зголосився обмінятися на захисників і жителів Маріуполя.

За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, загалом окупанти вивезли більше 121 000 українських дітей. Зокрема вивезена 12-річна сирота з Маріуполя.