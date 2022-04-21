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80% території Луганської області окуповано, - голова ОВА

Ситуація може змінитися у будь-який момент.

80% території Луганської області окуповано, - голова ОВА
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

80% території Луганської області знаходиться під контролем російських військ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

“Кремінна під орками, Рубіжне та Попасна частково. Бої тривають. Ситуація може змінитися у будь-який момент”, - зазначив очільник ОВА.

За його словами, обстріли посилилися, люди не можуть вийти з бомбосховищ, росіяни на окупованих територіях мародерять.

“Штурми стали частими, росіяни постійно намагаються прорватися, але без успіху. Наші захисники роблять все, аби орки їхали  додому в пакетах”, - завив Гайдай. 

За словами голова ОВА, з комунікаціями в регіоні - катастрофа. 

“В деяких населених пунктах взагалі нічого не можна зробити. Руйнація не підлягає відновленню. Тобто, ми вже не можемо повернути світло, воду, газ. Все. Тільки після війни”, - каже Гайдай.

За його словами, людей в області залишається близько 70 тисяч.

Також, на його думку, обстріли перед Великоднем можуть посилитися. 

“Що це означає для мирних? Тільки молитися, щоб витримало бомбосховище. Або евакуюватися. Рішення за Вами”, - зазначив Гайдай.

За словами очільника регіону, станом на ранок 21 квітня на лінії фронту відбито дев’ять атак ворога – знищено зенітний ракетний комплекс, танк, артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

"Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку російська армія зруйнувала усі продовольчі склади.

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