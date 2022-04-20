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Вирахувано приблизні координати російського крейсера "Москва" на дні моря

Вирахувано приблизні координати російського крейсера "Москва" на дні моря
крейсер "Москва"

Фахівці отримали додаткову інформацію, яка дозволила встановити приблизні координати крейсера "Москва", який був підбитий українськими ракетами "Нептун".

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Рештки "Москви" знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів. Зокрема, про це стало відомо через аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення операції.

Також відомі координати в яких був уражений ракетний крейсер і почалось його буксирування у порт. Як повідомляли самі росіяни, - у тимчасово окупований Севастополь. Поєднання цього вектору, напряму та дальності від мису Тарханкут дає доволі точний район дна Чорного моря.

Фото: defence-ua.com

Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер знаходиться на глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження рештки корабля, а також організувати підйом частин корабля та озброєння. Водночас такі операції вкрай сильно залежать від того, як саме "Москва" лягла на дно.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

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