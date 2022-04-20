Фахівці отримали додаткову інформацію, яка дозволила встановити приблизні координати крейсера "Москва", який був підбитий українськими ракетами "Нептун".

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Рештки "Москви" знаходяться в орієнтовних координатах 44°56' N 31°44' E, на глибині 50-60 метрів. Зокрема, про це стало відомо через аномальну активність рятувальних та водолазних кораблів Чорноморського флоту РФ у 75 км на південний захід від мису Тарханкут. Це вказує на проведення операції.

Також відомі координати в яких був уражений ракетний крейсер і почалось його буксирування у порт. Як повідомляли самі росіяни, - у тимчасово окупований Севастополь. Поєднання цього вектору, напряму та дальності від мису Тарханкут дає доволі точний район дна Чорного моря.

Фото: defence-ua.com

Якщо розрахунки правильні, то ракетний крейсер знаходиться на глибині у 50-60 метрів. Це дає змогу використовувати водолазів для обстеження рештки корабля, а також організувати підйом частин корабля та озброєння. Водночас такі операції вкрай сильно залежать від того, як саме "Москва" лягла на дно.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"