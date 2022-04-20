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Окупанти вкрали і розібрали на запчастини... новий пожежний автомобіль, - Нєбитов

"Зняли прилади, руль, пожежне обладнання, гідранти, шланги, фари, сидіння, кермо і усі колеса (це у них особлива забава – красти колеса)".

Окупанти вкрали і розібрали на запчастини... новий пожежний автомобіль, - Нєбитов
Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Російські окупанти викрали новий пожежний автомобіль МАЗ, а потім розібрали його на запчастини.

Про інцидент повідомив начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Під час окупації Чорнобиля росіянам вдалося заволодіти новеньким пожежним автомобілем. Орки змогли завести авто та вивезти в ліс ближче до кордону з Білоруссю, а от далі трапилось непередбачуване. Замість того, щоб вкрасти автомобіль, росіяни в цьому ж лісі, як сарана, розібрали його на деталі, підкреслюю - новий пожежний автомобіль МАЗ", - зауважив Нєбитов.

За його словами, загарбники зняли "прилади, руль, пожежне обладнання, гідранти, шланги, фари, сидіння, кермо і усі колеса (це у них особлива забава – красти колеса)". 

"Можливо, усі ці запчастини створюють симбіоз з викраденими частинами нашої чорнобильської історичної реконструкції посту ДАЇ, де з автівки ВАЗ 21011 викрали фари", - зіронізував очільник поліції Київщини.

Нагадаємо, батько одного з російських загарбників порадив синові не звертати увагу на низьку зарплату, натомість нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "…разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие. Лексусы, мерседесы…", "снимите генератор, если целый. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20… Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч".

За інформацією ЗМІ, украдені в Мелітополі американські комбайни "сплили" на агрофірмі, пов'язаній з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

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