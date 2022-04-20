​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
ГоловнаСуспільствоВійна

​У маріупольському підвалі померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка пережила Голокост

У 10 років вона ховалася в підвалі Маріуполя від нацистів.

У окупованому російськими выйськами Маріуполі померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка в дитинстві пережила нацистську окупацію.

Про це повідомляє меморіальний музей Аушвіц-Біркенау Twitter.

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому самому місті, ховаючись від російських військ", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в березні в Харкові внаслідок російського обстрілу загинув 96-річний Борис Романченко, який зумів вижити у роки Другої світової війни у кількох нацистських концтаборах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також