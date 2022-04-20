У 10 років вона ховалася в підвалі Маріуполя від нацистів.

У окупованому російськими выйськами Маріуполі померла 91-річна Ванда Об'єдкова, яка в дитинстві пережила нацистську окупацію.

Про це повідомляє меморіальний музей Аушвіц-Біркенау Twitter.

"У віці 10 років Ванда Семенівна Об'єдкова пережила німецьку окупацію, ховаючись у підвалі в Маріуполі. Через 81 рік вона померла у підвалі в тому самому місті, ховаючись від російських військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні в Харкові внаслідок російського обстрілу загинув 96-річний Борис Романченко, який зумів вижити у роки Другої світової війни у кількох нацистських концтаборах.