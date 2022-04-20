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"Акція" від Міноборони Росії: родичам окупантів обіцяють безкоштовний тур на упізнання трупів

Російська держава збирається покривати витрати на дорогу туди-назад, щоб родичі військових прокаталися на впізнання свого трупа. 

"Акція" від Міноборони Росії: родичам окупантів обіцяють безкоштовний тур на упізнання трупів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав зробити безкоштовним проїзд для родичів убитих окупантів. 

"Акція" поширюється на двох родичів для кожного російського військового, повідомили в Міністерстві оборони України

"Саме так виглядає нова форма заохочення для контрактників, які виявляють бажання взяти участь у війні: «Двом членам сім’ї (близьким родичам) загиблого (померлого) військовослужбовця, викликаним для його впізнання, у військових комісаріатах за місцем їхнього проживання (перебування) видаються воїнські перевізні документи для проїзду від місця проживання до місця упізнання військовослужбовця і назад", – зазначили в українському Міноборони.

Там припустили, що, вочевидь, на думку російського командування, ця пільга має підвищити лояльність росіян до війни на території України. Особливо враховуючи тотальну затримку обіцяних виплат російським військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Нагадаємо, що росіяни відмовлялися забирати свої трупи з території України і всіляко приховують кількість втрат. А втратили вони, за останніми даними Генштабу ЗСУ, вже 20 900 військових. 

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