В Ірпені сьогодні знешкоджуватимуть потужну авіабомбу, киян попередили про можливий гучний звук

Мешканці мікрорайону СМУ в Ірпені мають негайно перейти в центральну частину міста.

В Ірпені близько 16:00 сапери знешкоджуватимуть потужну авіаційну бомбу. Вивезти за межі міста її неможливо, повідомляє КМДА з посиланням на міського голову Ірпеня.

"Усіх, хто є зараз в мікрорайоні СМУ в Ірпені, просять негайно перейти в центральну частину міста!" – закликали в КМДА.

Мешканців правого берега Києва попереджають, що вони можуть почути гучний звук.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин уточнив, що бомбу було виявлено в районі військового шпиталю.

"Зараз мікрорайоном буде проїжджати автомобіль Мунварти з гучномовцем. Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже потужна! Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня!" – написав він.

Нагадаємо, що в Київській області досі триває розмінування територій після окупантів. Вибухівку знешкоджують щодня. Бучанський район був одним із найбільш замінованих.