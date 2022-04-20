Україна вивчає, порівнює і робить висновки щодо позицій Росії, – Подоляк про перемовини

Україна ще в Стамбулі передала опонентам свої пропозиції щодо формульних рішень. Росія на них відповіла, і тепер ця відповідь аналізується.

Українська сторона вивчає, порівнює та робить висновки щодо переданих Росією пропозицій. Про це повідомив учасник української делегації на переговорах, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ЗМІ, зазначили в пресцентрі ОПУ.

"Щодо власне перемовного процесу, то Україна ще в межах стамбульського раунду передала стороні опонентів свої пропозиції щодо формульних рішень. Зокрема щодо гарантій безпеки як забезпечення наступних ненападів на нашу країну", – повідомив він.

Росіяни ці пропозиції вивчили і надали зустрічні позиції. Їх нині Україна і вивчає.

Подоляк додав, що висновки будуть зокрема і політико-юридичного характеру.

Нагадаємо, минула очна зустріч перемовників від України і Росії відбулася в Стамбулі 29 березня. Після цього розмови відбувалися в онлайні.

За словами перемовника, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, підсумками зустрічі в Стамбулі є юридичні гарантії, які забезпечують новий контур безпеки України (аналог п'ятої статті НАТО), повернення проблематики Криму у переговорний порядок денний, доказ спроможності української державності, початок перегляду глобальних принципів безпеки та ролі інституцій.

Учора Подоляк заявив, що облога Маріуполя Росією ще більше ускладнила переговорний процес у війні в Україні, і важко сказати, коли можуть відновитися прямі переговори.

До того очільник перемовної делегації від України, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що переговори йдуть важко, жодна зі сторін не поступається.